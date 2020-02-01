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«Зенит» примет решение по Кокорину в понедельник
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  • Soccernews.ru
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«Зенит» может принять окончательное решение о будущем форварда Александра Кокорина в понедельник. Сейчас футболист находится на сборах «Зенита-2» в Турции.В источнике
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Будущее Александра Кокорина в «Зените» определится в понедельник

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СМИ узнали, когда «Зенит» примет решение по Кокорину

Sportbox.RU 09:48
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Будущее Кокорина в «Зените» может решиться в начале следующей недели

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