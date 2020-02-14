НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБуллит Панарина был засчитан правильно«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020Новым президентом КХЛ избран Алексей МорозовМилан — Ювентус 1:1КМВ Новости«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мираBetOn19BetOnSportbox.RUФутбол РоссииRT на русскомSports.ruСанкт-Петербургские ведомостиМР7.руСпорт-ЭкспрессГЛАС.RUZenit-fk.ruУНИАНNEWS.am SportMetaratingsНевские НовостиODDS.ruLiveSport.ruКМВ НовостиSoccernews.ruКубанские новостиПетербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.В источнике Комментировать5Подробнее о событии «ПСЖ» признан клубом с наибольшей финансовой мощью. Лучший в России — «Зенит»Sport24.ru вчера в 21:12«Зенит» попал в топ-30 самых финансово стабильных клубов мираМатч ТВ вчера в 08:57«Зенит» попал в топ-30 самых финансово стабильных клубов мираSportbox.RU вчера в 08:57рекламаГлавноеБуллит Панарина был засчитан правильно«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020Новым президентом КХЛ избран Алексей МорозовМилан — Ювентус 1:1Новости