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«Зенит» продлит контракт с Кузяевым
Газета.Ru
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Руководство «Зенита» продлит контракт с 27-летним центральным полузащитником Далером Кузяевым, сообщил журналист Сергей Егоров.В источнике
Подробнее о событии
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«Зенит» убедил Кузяева не уезжать в Европу. Клуб продлит контракт с игроком

BetOn 17:50
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Кузяев останется в «Зените»

Soccer.ru 17:22
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«Зенит» продлит контракт с Кузяевым

Спорт день за днем 16:59
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