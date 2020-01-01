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«Зенит» продолжит переговоры с Кузяевым после 11 августа
Sports.ru
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переговорах с полузащитником Далером Кузяевым о новом контракте.В источнике
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«Зенит» может продлить контракт с собравшимся в Англию полузащитником Кузяевым

Peterburg2.ru 06:38
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«Зенит» продолжит переговоры с Кузяевым о новом контракте после 11 августа

Sportbox.RU 06:25
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«Зенит» продолжит переговоры с Кузяевым после 11 августа

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