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«Зенит» продолжит переговоры с Кузяевым после 11 августа
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переговорах с полузащитником Далером Кузяевым о новом контракте.В источнике
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Медведев: насколько я знаю, с другими клубами переговоров Кузяев не ведет

Футбол России 07:33
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«Зенит» продолжит переговоры с Кузяевым после матча с «Ротором»

Нева Спорт 07:11
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Медведев: «„Зенит“ вернется к переговорам с Кузяевым после 11 августа»

Sport24.ru 07:06 
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