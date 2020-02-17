«Зенит» проводит товарищеский матч с «Аланией». Прямая видеотрансляция

Сегодня же, 17 февраля, "Зенит" проведёт ещё один товарищеский матч. В 17:00 питерцы встретятся с "Кайратом" из Казахстана.