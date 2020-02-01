НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче
Форпост Северо-Запад
  • Форпост Северо-Запад
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Sportbox.RU
  • Спорт день за днем
  • КП - Санкт-Петербург
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Петербургский дневник
  • Soccer.ru
  • FootballHD
  • Невские Новости
  • Sports.ru
Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в контрольном матче на сборе в испанском Бенидорме. Встреча завершилась со счётом 4:0.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Товарищеские матчи. ЦСКА против «Тироля», «Динамо» победило «Слован», «Зенит» разгромил «Дюделанж»

Sports.ru 10:30
alt

Возвращение Лунева и автографы Дриусси для фанатов «Ривера». Как «Зенит» победил «Дюделанж»

Матч ТВ 10:58
alt

«Зенит» со счетом 4:0 разгромил «Дюделанж»

Футбол России 09:06
Главное
Новости