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«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче
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Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в контрольном матче на сборе в испанском Бенидорме. Встреча завершилась со счётом 4:0.В источнике
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«Зенит» разнёс «Дюделанж» в Испании - 4:0: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru 09:14
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«Зенит» со счетом 4:0 разгромил «Дюделанж»

Футбол России 09:06
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«Зенит» разгромил «Дюделанж»

Чемпионат 08:50
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