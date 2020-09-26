«Зенит» разгромил «Уфу» и продолжает лидировать

В уже добавленные арбитром минуты Алексей Сутормин установил окончательный счет – 6:0. В следующем туре 3 октября в Москве "Зенит" сыграет со "Спартаком", который также набрал 20 очков.