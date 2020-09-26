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«Зенит» разгромил «Уфу» и продолжает лидировать
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В уже добавленные арбитром минуты Алексей Сутормин установил окончательный счет – 6:0. В следующем туре 3 октября в Москве "Зенит" сыграет со "Спартаком", который также набрал 20 очков.В источнике
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«Зенит» - «Уфа». Видеообзор матча 9 тура РПЛ

Sport.ru 13:14
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Ракицкий вернулся в состав «Зенита», Камилов дебютирует за «Уфу»

Матч ТВ 08:48
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Ракицкий вернулся: известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Уфой»

78.ru 08:34
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