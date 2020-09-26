«Зенит» разгромил «Уфу» со счетом 6:0 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл у себя дома «Уфу» в матче девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 6:0, отмечает «Интерфакс».