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«Зенит» разгромил «Уфу» со счетом 6:0 в матче РПЛ
ИА DixiNews // Санкт-Петербург
  • Пятый канал1:04
Петербургский «Зенит» обыграл у себя дома «Уфу» в матче девятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 6:0, отмечает «Интерфакс».В источнике
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