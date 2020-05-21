НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Зенит» решил не продлевать контракт с Кузяевым
Петербургский дневник
  • Петербургский дневник
  • Спорт день за днем
  • Чемпионат
  • Матч ТВ
  • 78.ru
  • МР7.ру
  • Известия
  • Sports.ru
  • Вести.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Zenit-fk.ru
  • РБК
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Pravda.Ru
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • RT на русском
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
  • CT news
«Зенит» не станет продлевать контракт с полузащитником Далером Кузяевым. 27-летний футболист доиграет сезон в петербургском клубе, но затем ему придется искать себе новую команду. Далер Кузяев перешёл в «Зенит» их «Ахмата» летом 2017 года.В источнике
27
С чего всё начиналось
alt

Далер Кузяев намерен уехать в Европу

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Далер Кузяев, с большой долей вероятности, не будет продлевать контракт с «Зенитом». Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне.
Чемпионат 20 мая в 15:14
Подробнее о событии
alt

«Зенит» решил не продлевать контракт с Кузяевым

Евро-футбол.ру 08:51
alt

СМИ: «Зенит» не предложит новый контракт Кузяеву

Sportbox.RU 08:06
alt

СМИ: «Зенит» не намерен продолжать сотрудничество с Далером Кузяевым

Футбол России 08:46
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости