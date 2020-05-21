«Зенит» решил не продлевать контракт с Кузяевым

«Зенит» не станет продлевать контракт с полузащитником Далером Кузяевым. 27-летний футболист доиграет сезон в петербургском клубе, но затем ему придется искать себе новую команду. Далер Кузяев перешёл в «Зенит» их «Ахмата» летом 2017 года.