«Зенит» решил не продлевать контракт с Кузяевым
«Зенит» не станет продлевать контракт с полузащитником Далером Кузяевым. 27-летний футболист доиграет сезон в петербургском клубе, но затем ему придется искать себе новую команду. Далер Кузяев перешёл в «Зенит» их «Ахмата» летом 2017 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Далер Кузяев, с большой долей вероятности, не будет продлевать контракт с «Зенитом». Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне.