«Зенит» снова не победил в Чечне. Как прервалась серия из шести побед

Стартовый состав на матч в Грозном удивил количеством собственных воспитанников: на матч против «Ахмата» три выпускника Академии «Зенита» вышли на поле с первых минут. В источнике