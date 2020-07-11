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«Зенит» снова не победил в Чечне. Как прервалась серия из шести побед
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Стартовый состав на матч в Грозном удивил количеством собственных воспитанников: на матч против «Ахмата» три выпускника Академии «Зенита» вышли на поле с первых минут.В источнике
Подробнее о событии
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«Зенит» снова не победил в Чечне. Как прервалась серия из шести побед

Фонтанка.Ру 14:45
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В матче с «Ахматом» за «Зенит» сыграли 6 собственных воспитанников

Матч ТВ 15:15
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Прохин, Мусаев и Ригони выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ахматом»

78.ru 10:34
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