НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 годуТренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКАМещеряков подтвердил, что тренер Николич прибыл в МосквуБундеслига: «Шальке» сыграет с «Вердером», «Бавария» примет «Фортуну»Телеканал Санкт-Петербург«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 годуSoccernews.ru17Soccernews.ruГЛАС.RUЧемпионатBookmaker-ratings.ruИнтерфакс-СпортSports.ruНева СпортТелеканал Санкт-ПетербургТатар-информMetaratingsSoccer.ruDP.RUКубанские новостиСпорт день за днемФутбол РоссииСпорт БИЗНЕС OnlineСпорт уик-эндВ прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.В источнике Комментировать2Подробнее о событии «Краснодар» стал самым убыточным российским клубом в 2019 году, «Сочи» — на 2-м местеЧемпионат 11:16«Зенит» сохранил лидерство по размеру выручки в РПЛСпорт-Экспресс 10:14«Зенит» с 11,31 млрд рублей – лидер по выручке в РПЛ в 2019 году, «Локо» и «Спартак» – в топ-3Sports.ru 09:55рекламаГлавноеГлушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 годуТренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКАМещеряков подтвердил, что тренер Николич прибыл в МосквуБундеслига: «Шальке» сыграет с «Вердером», «Бавария» примет «Фортуну»Новости