«Зенит» сообщил об уходе 10 футболистов

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил, что клуб покидают 10 игроков. Антон Синяк ушёл в "Томь", Никита Каккоев - в "Нижний Новгород", а Томас Рукас - в "Енисей".