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«Зенит» составил символическую сборную латиноамериканских игроков
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«Зенит» опубликовал символическую сборную латиноамериканских игроков по количеству матчей за команду. Она была размещена в Twitter клуба.В источнике
Подробнее о событии
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«Зенит» представил сборную латиноамериканских игроков клуба

Чемпионат вчера в 11:15
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«Зенит» составил символическую сборную из латиноамериканцев

Sportbox.RU вчера в 10:34
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«Зенит» составил символическую сборную из латиноамериканцев

Матч ТВ вчера в 10:34
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