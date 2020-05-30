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«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году
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В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.В источнике
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Подробнее о событии
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Секреты миллиардеров. «Зенит» не прибыльный, «Спартак» — с долгами

Soccer.ru вчера в 15:30
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«Краснодар» стал самым убыточным российским клубом в 2019 году, «Сочи» — на 2-м месте

Чемпионат вчера в 11:16
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«Зенит» сохранил лидерство по размеру выручки в РПЛ

Спорт-Экспресс вчера в 10:14
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