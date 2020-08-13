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«Зенит» стал самым популярным российским клубом в Instagram
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Количество подписчиков сине-бело-голубых составляет 684 тысячи.В источнике
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«Зенит» – самый популярный клуб РПЛ в инстаграме в 2020-м. «Спартак» на 3-м месте

Sports.ru 12:29
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«Зенит» лидирует среди российских клубов по активности пользователей в «Инстаграме»

Чемпионат 10:55
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«Спартак» стал третьим по популярности клубом России в Instagram

Metaratings 10:49
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