НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеДаже резервный состав «Зенита» не проиграет «Ростову». Прогноз на матч«Ростов» обыграет «Зенит» в матче последнего тура РПЛИгрок «Ростова» забил гол в ворота «Зенита»ФК «Ростов» сегодня сыграет с «Зенитом»«Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» 22 июляГлавное«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне«Спартак» намерен сделать предложение КокоринуДва футболиста клуба ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус«Зенит» стартовал в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом»Рубин — Спартак 1:1 (2-й тайм)Нева Спорт«Зенит» стартовал в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом»Матч ТВ15Матч ТВGazeta.SPbНевские НовостиPiter.tvСпорт уик-эндBookmaker-ratings.ruГазета.RuLiveSport.ruЧемпионат-РостовКП - Ростов-на-ДонуНева СпортПетербургский дневникСпорт день за днемТелеканал Санкт-ПетербургPROСПОРТ КазахстанВ Ростове-на-дону стартовал матч 30-го РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». «Зенит» вышел на игру составом далеким от оптимального.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Маммана, Васютин и Шамкин — в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»Чемпионат 11:46Маммана выйдет в стартовом составе «Зенита» против «Ростова», Дзюба и Азмун – в запасеСпорт день за днем 11:05На матч с «Ростовом» Семак выпустит пять воспитанников. Дзюба и Азмун остались в запасеМатч ТВ 10:52рекламаЕщё по темеДаже резервный состав «Зенита» не проиграет «Ростову». Прогноз на матч«Ростов» обыграет «Зенит» в матче последнего тура РПЛИгрок «Ростова» забил гол в ворота «Зенита»ФК «Ростов» сегодня сыграет с «Зенитом»«Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом» 22 июляГлавное«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне«Спартак» намерен сделать предложение КокоринуДва футболиста клуба ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус«Зенит» стартовал в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом»Рубин — Спартак 1:1 (2-й тайм)Новости