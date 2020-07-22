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«Зенит» стартовал в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом»
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В Ростове-на-дону стартовал матч 30-го РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». «Зенит» вышел на игру составом далеким от оптимального.В источнике
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