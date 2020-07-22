НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче заключительного тура ЧРДзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами РПЛДаже резервный состав «Зенита» не проиграет «Ростову». Прогноз на матчФК «Ростов» сегодня сыграет с «Зенитом»«Ростов» примет «Зенит» в заключительном туре РПЛГлавное«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛСавин обвинил «Крылья Советов» в интригах для сохранения места в РПЛДзюба стал лучшим ассистентом чемпионата РоссииСкончался олимпийский чемпион по хоккею Александр ГусевИсмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром ЕмельяненкоНева Спорт«Зенит» стартовал в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом»Матч ТВ15Матч ТВGazeta.SPbСпорт уик-эндНевские НовостиPiter.tvBookmaker-ratings.ruФутбол РоссииГазета.RuLiveSport.ruКП - Ростов-на-ДонуНева СпортПетербургский дневникСпорт день за днемТелеканал Санкт-ПетербургPROСПОРТ КазахстанВ Ростове-на-дону стартовал матч 30-го РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». «Зенит» вышел на игру составом далеким от оптимального.В источнике Комментировать9Подробнее о событии Азмун огорчил Дзюбу и вырвал половину бомбардирского приза, а «Спартак» пробил два пенальти!Футбол России 14:36Маммана, Васютин и Шамкин — в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»Чемпионат 11:46Маммана выйдет в стартовом составе «Зенита» против «Ростова», Дзюба и Азмун – в запасеСпорт день за днем 11:05рекламаЕщё по теме«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче заключительного тура ЧРДзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами РПЛДаже резервный состав «Зенита» не проиграет «Ростову». Прогноз на матчФК «Ростов» сегодня сыграет с «Зенитом»«Ростов» примет «Зенит» в заключительном туре РПЛГлавное«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛСавин обвинил «Крылья Советов» в интригах для сохранения места в РПЛДзюба стал лучшим ассистентом чемпионата РоссииСкончался олимпийский чемпион по хоккею Александр ГусевИсмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром ЕмельяненкоНовости