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«Зенит» сыграет четыре матча на сборах в Турции
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Первый матч после возобновления чемпионата «Зенит» проведет дома 29-го февраля против московского «Локомотива».В источнике
Подробнее о событии
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«Зенит» сыграет с «Аланией», «Кайратом» и двумя белорусскими клубами на сборе в Турции

Sports.ru 12:17
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Футболисты «Зенита» на сборе в Турции сыграют с «Аланией» и «Кайратом»

РИА Новости 11:32
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«Зенит» на сборах в Турции проведет четыре контрольных матча

Матч ТВ 11:15
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