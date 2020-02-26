«Зенит» сыграет с «Локомотивом» без Дзюбы
Дзюба не сможет принять участие в центральной встрече тура из-за травмы, о чем утверждает Спорт24.Ru. Повреждение было получено форвардом в заключительном матче зимних сборов клуба против минского "Динамо" (4:0). Напомним, что перед очным матчем "Зенит" с 45 очками занимает первую строчку РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поможет своей команде в матче 20-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом». Как стало известно Sport24, футболист получил травму. Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 февраля.
Футбол России вчера в 11:15