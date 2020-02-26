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«Зенит» сыграет с «Локомотивом» без Дзюбы
ИА DixiNews // Санкт-Петербург
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Дзюба не сможет принять участие в центральной встрече тура из-за травмы, о чем утверждает Спорт24.Ru. Повреждение было получено форвардом в заключительном матче зимних сборов клуба против минского "Динамо" (4:0). Напомним, что перед очным матчем "Зенит" с 45 очками занимает первую строчку РПЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
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Дзюба из-за травмы не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не поможет своей команде в матче 20-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом». Как стало известно Sport24, футболист получил травму. Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 февраля.
Sport24.ru 26 февраля в 15:18 
Подробнее о событии
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Орлов - о Дзюбе: его отсутствие скажется на игре «Зенита»

Футбол России вчера в 11:15
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Игроки пощадили Семака и наказали Азмуна. «Зенит» готовится к «Локомотиву» — пока без Дзюбы

Матч ТВ вчера в 10:29
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Орлов: «Отсутствие Дзюбы сильно скажется на „Зените“. У команды пока больше нет такого игрока»

Sport24.ru вчера в 09:55 
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