«Зенит» сыграет с «Локомотивом» без Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не сможет рассчитывать на нападающего Артема Дзюбу в предстоящем матче 20-го тура чемпионата России против московского "Локомотива".