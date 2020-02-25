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«Зенит» сыграет с «Локомотивом» без Дзюбы
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Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не сможет рассчитывать на нападающего Артема Дзюбу в предстоящем матче 20-го тура чемпионата России против московского "Локомотива".В источнике
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Дзюба из-за травмы пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

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СМИ: Дзюба может пропустить матч с «Локомотивом»

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Дзюба из-за травмы не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»

Sport24.ru 15:18 
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