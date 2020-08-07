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Зенит — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Чемпионат
  • Телеканал 360°0:16
Сегодня в 19:00 по московскому времени «Зенит» встретится с «Локомотивом» в поединке Суперкубка России. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.В источнике
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Суперкубок России. «Зенит» — «Локомотив». Прямая трансляция

Sport24.ru 10:15
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«Зенит» — «Локомотив»: прямая видео трансляция матча начнется в 19.00

Спорт-Экспресс 11:00
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Максим Деменко: «„Зенит“ превосходит „Локомотив“ в классе футболистов, но у железнодорожников более организованная игра»

Матч ТВ 08:37
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