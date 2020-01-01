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Нева СпортНева Спорт
«Зенит» сыграет с «Уфой» под открытой крышей «Газпром-Арены»
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Спорт-Экспресс
Во время матча «Зенит» — «Уфа» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу крыша стадиона «Газпром-Арена» будет открыта.В источнике
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«Зениту» нужен «мозг». Чемпиону России требуется усиление

Спорт-Экспресс 06:00
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«Зенит» выбрал цвет формы на матч с «Уфой» и показал фото из раздевалки

Нева Спорт 06:01
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