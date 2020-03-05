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«Зенит» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России
Bookmaker-ratings.ru
  • Вести.Ru4:15
В полуфинале Кубка России по футболу встретятся «Зенит» и «Спартак». Об этом стало известно по итогам вчерашних матчей.В источнике
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Эксперты оценили шансы «Спартака» выиграть Кубок после победы над ЦСКА

Sport24.ru 05:36 
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Эксперты: «Зенит» — фаворит Кубка России. Шансы «Спартака» после победы над ЦСКА — 20%

Чемпионат 03:30
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«Зенит» поборется с московским «Спартаком» за выход в финал Кубка России

Peterburg2.ru вчера в 17:31
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