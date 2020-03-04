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ФК Зенит
«Зенит» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Олимп-Кубка России
Sports.ru
  • Вести.Ru4:15
«Зенит» встретится в полуфинале турнира с московским «Спартаком», который обыграл ЦСКА со счетом 3:2.В источнике
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Подробнее о событии
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Олег Корнаухов: «„Спартак“ и „Зенит“ — равные соперники по полуфиналу Кубка России»

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Эксперты оценили шансы «Спартака» выиграть Кубок после победы над ЦСКА

Sport24.ru 05:36 
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Эксперты: «Зенит» — фаворит Кубка России. Шансы «Спартака» после победы над ЦСКА — 20%

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