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ФК Зенит
Сегодня «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Олимп-Кубке России
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«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в желтом. Хозяева выйдут на поле в бело-зеленых футболках, вратарь — в красном.В источнике
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Сегодня «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Олимп-Кубке России

ФК Зенит 03:23
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«Зенит» сыграет с «Ахматом» в лазурной форме

Спорт-Экспресс 03:14
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«Зенит» в четвертьфинале Кубка России сыграет с «Ахматом». Прошлая встреча команд закончилась дисквалом Семака

Нева Спорт вчера в 17:00
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