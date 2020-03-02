Сегодня «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Олимп-Кубке России

«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в желтом. Хозяева выйдут на поле в бело-зеленых футболках, вратарь — в красном. В источнике