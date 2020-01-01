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«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в чемпионате России по футболу
Общественная служба новостей
  • Моя Москва.онлайн0:38
  • Мой Брянск0:38
Лидирует московский «Спартак», у которого 14 очков.В источнике
407
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Футбольные команды сыграли вничью на чемпионате России по футболу

ИА Красная Весна вчера в 22:28 
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Попрощались с Мирой: «Локо» отметил проводы звезды ничьей с лидером

Известия 30 августа в 17:00
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Незасчитанные голы Рыбчинского и Дзюбы — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Зенит»

Чемпионат 30 августа в 15:06
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