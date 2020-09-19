НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСудьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайдаСемак: футболисты «Зенита» не наиграли на победу в матче с «Уралом»«Зенит» может сдать в аренду Ерохина и СуторминаДзюба сравнялся с Лоськовым по количеству голов в чемпионате России«Урал» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛГлавное«Даллас» выиграл первый матч финала плей-офф НХЛЧимаев первым же ударом нокаутировал Миршерта на UFC Fight Night 178Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии«Краснодар» забил семь мячей «Химкам» в чемпионате России по футболуКоммерсантъ«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛЕкатеринбург Онлайн221Известия0:27Мой Брянск0:41Санкт-петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась со счетом 1:1. Голы забили Дзюба (4) — Панюков (69).В источнике Комментировать415Подробнее о событии «Урал» красиво отметил 90-летие в матче с «Зенитом»: приготовил историческую форму (отличную!), сделал рисунок на газонеSports.ru 14:11«Зенит» потерял очки в матче с «Уралом» впервые с 2017 года. У Дзюбы очень спорный голSport24.ru 13:25 «Урал» сыграл вничью с «Зенитом»Вечерние Ведомости 12:23рекламаЕщё по темеСудьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайдаСемак: футболисты «Зенита» не наиграли на победу в матче с «Уралом»«Зенит» может сдать в аренду Ерохина и СуторминаДзюба сравнялся с Лоськовым по количеству голов в чемпионате России«Урал» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛГлавное«Даллас» выиграл первый матч финала плей-офф НХЛЧимаев первым же ударом нокаутировал Миршерта на UFC Fight Night 178Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии«Краснодар» забил семь мячей «Химкам» в чемпионате России по футболуНовости