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«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Екатеринбург Онлайн
  • Известия0:27
  • Мой Брянск0:41
Санкт-петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась со счетом 1:1. Голы забили Дзюба (4) — Панюков (69).В источнике
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