«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась со счетом 1:1. Голы забили Дзюба (4) — Панюков (69).