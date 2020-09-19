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«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и упустил победу в РПЛ
Екатеринбург Онлайн
  • Известия0:27
  • Мой Брянск0:41
Футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в восьмом туре Премьер-лиги.В источнике
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«Урал» сыграл вничью с «Зенитом»

Вечерние Ведомости 12:23
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Андрей Панюков: «Довольны результатом, „Урал“ неплохо действовал»

Матч ТВ 11:41
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«Зенит» сыграл вничью с «Уралом»

Телеканал Санкт-Петербург 11:26
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