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«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и упустил победу в РПЛ
Екатеринбург Онлайн
  • Известия0:27
  • Мой Брянск0:41
Футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в восьмом туре Премьер-лиги.В источнике
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«Зенит» потерял очки в матче с «Уралом» впервые с 2017 года. У Дзюбы очень спорный гол

Sport24.ru 13:25 
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«Урал» сыграл вничью с «Зенитом»

Вечерние Ведомости 12:23
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Как «Урал» в праздничный день отобрал очки у «Зенита» - видео

Евро-футбол.ру 12:48
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