«Зенит» усилит меры безопасности после драки на трибуне
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что на трибунах стадиона «Газпром Арена» усилят меры безопасности после инцидента с болельщиком на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (0:0). По ходу матча болельщик сине-бело-голубых по козырьку проник на гостевой сектор «Локомотива».В источнике
С чего всё начиналось
Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. В субботу во время матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Локомотив" (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг.
Петербургский дневник 04:59
Bookmaker-ratings.ru 04:57