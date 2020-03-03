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«Зенит» усилит меры безопасности после драки на трибуне
Петербургский дневник
  • Петербургский дневник
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что на трибунах стадиона «Газпром Арена» усилят меры безопасности после инцидента с болельщиком на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (0:0). По ходу матча болельщик сине-бело-голубых по козырьку проник на гостевой сектор «Локомотива».В источнике
С чего всё начиналось
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«Зенит» усилит меры безопасности у трибуны гостей после инцидента на игре с «Локомотивом»

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. В субботу во время матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Локомотив" (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг.
ТАСС Спорт 03:23
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«Зенит» решил усилить меры безопасности после инцидента с флагом на матче с «Локомотивом»

Петербургский дневник 04:59
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«Зенит» усилит меры безопасности у гостевой трибуны после инцидента в матче с «Локомотивом»

Bookmaker-ratings.ru 04:57
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«Зенит» усилит контроль у гостевой трибуны после инцидента на матче с «Локомотивом»

78.ru 04:45
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