Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. В субботу во время матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Локомотив" (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг.