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«Зенит» усилит меры безопасности после инцидента с фанатом
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В Санкт-Петербурге ФК «Зенит» усилит меры безопасности у гостевой трибуны, пишут «Невские новости». Такое решение в клубе приняли после инцидента с фанатом петербургского клуба, который пробрался в фансектор и хотел сорвать флаг «Локомотива» на матче 29 февраля.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» усилит меры безопасности у трибуны гостей после инцидента на игре с «Локомотивом»

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. В субботу во время матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Локомотив" (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг.
ТАСС Спорт 03:23
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«Зенит» усилит меры безопасности у гостевой трибуны после инцидента с пробравшимся фанатом

Невские Новости 05:48
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«Зенит» усилит меры безопасности у трибуны гостей после инцидента на матче с «Локомотивом»

Телеканал Санкт-Петербург 05:39
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«Зенит» усилит контроль за гостевой трибуной

МР7.ру 05:19 
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