«Зенит» усилит меры безопасности после инцидента с фанатом
В Санкт-Петербурге ФК «Зенит» усилит меры безопасности у гостевой трибуны, пишут «Невские новости». Такое решение в клубе приняли после инцидента с фанатом петербургского клуба, который пробрался в фансектор и хотел сорвать флаг «Локомотива» на матче 29 февраля.В источнике
С чего всё начиналось
Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. В субботу во время матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Локомотив" (0:0) один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг.
Телеканал Санкт-Петербург 05:39