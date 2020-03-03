«Зенит» усилит меры безопасности после инцидента с фанатом

В Санкт-Петербурге ФК «Зенит» усилит меры безопасности у гостевой трибуны, пишут «Невские новости». Такое решение в клубе приняли после инцидента с фанатом петербургского клуба, который пробрался в фансектор и хотел сорвать флаг «Локомотива» на матче 29 февраля.