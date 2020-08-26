НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Газета.Ru
  • Спорт уик-энд
  • Профиль
  • Sports.ru
  • Общественная служба новостей
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Петербургский дневник
  • Нева Спорт
  • RT на русском
  • Матч ТВ
  • Форпост Северо-Запад
  • АБН
  • NewInform
  • РБК спорт
  • iReactor
  • Известия
  • ODDS.ru
  • Спорт день за днем
  • Ридус
  • ГЛАС.RU
  • Piter.tv
  • Евро-футбол.ру
  • SM News Москва
Прошедшая в Москве встреча закончилась со счетом 1:0. Гол забил Шунич (40). Это первое поражение «Зенита» в чемпионате за 11 месяцев. «Зенит» в турнирной таблице занимает первое место с 12 очками.В источнике
309
Подробнее о событии
alt

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив московскому «Динамо»

ProstoProSport 16:52 
alt

«Зенит» последний раз проигрывал 11 месяцев назад

Футбол России 16:00
alt

Первое поражение «Зенита» в сезоне в видеообзоре матча с «Динамо» (ВИДЕО)

Sport.ru 17:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости