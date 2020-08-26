«Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ

Прошедшая в Москве встреча закончилась со счетом 1:0. Гол забил Шунич (40). Это первое поражение «Зенита» в чемпионате за 11 месяцев. «Зенит» в турнирной таблице занимает первое место с 12 очками.