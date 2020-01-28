«Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника сборной Ирака

Опорный полузащитник сборной Ирака Сафа Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Как сообщает главный редактор «Иракский футбол» Али Нури на своей странице в «Твиттере», «сине-бело-голубые» близки к осуществлению трансфера. В источнике