«Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника сборной Ирака
Опорный полузащитник сборной Ирака Сафа Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Как сообщает главный редактор «Иракский футбол» Али Нури на своей странице в «Твиттере», «сине-бело-голубые» близки к осуществлению трансфера.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает главный редактор газеты «Иракский футбол» Али Нури в своём «твиттере», сине-бело-голубые близки к приобретению опорного полузащитника сборной Ирака Сафа Хади, в настоящее время выступающего за клуб «Аль-Завра».