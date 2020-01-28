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«Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника сборной Ирака
Sport-place
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Опорный полузащитник сборной Ирака Сафа Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Как сообщает главный редактор «Иракский футбол» Али Нури на своей странице в «Твиттере», «сине-бело-голубые» близки к осуществлению трансфера.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает главный редактор газеты «Иракский футбол» Али Нури в своём «твиттере», сине-бело-голубые близки к приобретению опорного полузащитника сборной Ирака Сафа Хади, в настоящее время выступающего за клуб «Аль-Завра».
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