«Зенит» в понедельник на своём поле сразится с тульским «Арсеналом»

Сегодня, 14 сентября, петербургский футбольный «Зенит» на «Газпром Арене» встретится с тульским «Арсеналом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. В источнике