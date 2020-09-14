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«Зенит» в понедельник на своём поле сразится с тульским «Арсеналом»
Sportmail.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург0:08
Сегодня, 14 сентября, петербургский футбольный «Зенит» на «Газпром Арене» встретится с тульским «Арсеналом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.В источнике
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«Зенит» — «Арсенал». Видеотрансляция

Sport24.ru 09:32
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«Зенит» — «Арсенал»: видеотрансляция матча чемпионата России

Спорт-Экспресс 09:30
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14 сентября тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом»

Тульские новости 01:50 
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