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«Зенит» ведет переговоры с полузащитником «Пари Сен-Жермен»
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«Зенит» ведет переговоры с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Юлианом Дракслером, утверждает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.В источнике
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