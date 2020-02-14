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«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
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Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.В источнике
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Подробнее о событии
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«Зенит» — самый финансово стабильный клуб России. И 23-й в Европе

Sport24.ru 04:30 
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«Зенит» попал в топ-30 самых финансово стабильных клубов мира

Матч ТВ вчера в 08:57
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«Зенит» попал в топ-30 самых финансово стабильных клубов мира

Sportbox.RU вчера в 08:57
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