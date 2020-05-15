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«Зенит» возобновил тренировки на своей базе
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Игроки работают на базе в Удельной в индивидуальном порядке. Как сообщает «СЭ», тренировки проходят под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком с утра до вечера в определенной очередности, так что футболисты почти не пересекаются между собой.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» приступил к тренировкам в Удельной

Как стало известно «СЭ», игроки «Зенита» возобновили тренировки на клубной базе в Удельной. Футболисты работают в индивидуальном порядке на поле под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.
Спорт-Экспресс 01:00
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Футболисты «Зенита» вернулись к тренировкам

Sport.ru 04:44
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«Зенит» начал тренировки в Удельном парке

Фонтанка.Ру 04:30
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«Зенит» возобновил тренировки на базе

Sports.ru 03:29
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