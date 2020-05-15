«Зенит» возобновил тренировки на своей базе
Игроки работают на базе в Удельной в индивидуальном порядке. Как сообщает «СЭ», тренировки проходят под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком с утра до вечера в определенной очередности, так что футболисты почти не пересекаются между собой.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», игроки «Зенита» возобновили тренировки на клубной базе в Удельной. Футболисты работают в индивидуальном порядке на поле под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.