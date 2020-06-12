«Зенит» с июня возобновил выплаты игрокам в полном объеме
Руководство «Зенита» с июня будет выплачивать зарплату футболистам в полном объеме, сообщает Bobsoccer. Клуб из «Санкт-Петербурга» одним из первых в РПЛ пошел на пятидесятипроцентное сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Футболисты и тренеры «Зенита» одними из первых в РПЛ согласились на пятидесятипроцентное сокращение зарплат. В течение двух месяцев, в апреле и мае, когда чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса, игроки тренировались в режиме видеоконференций, получая сокращенные заработные платы.
Петербургский дневник 04:10