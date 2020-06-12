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Игрокам и тренерам «Зенита» вернули полноценные зарплаты
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"Сине-бело-голубые" лидируют в РПЛ по итогам 22 туров, опережая конкурентов на 9 очков. 20 июня сезон для "Зенита" возобновится матчем с московским ЦСКА.В источнике
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Александр Медведев
С учетом перехода с 1 июня в режим повышенной футбольной готовности заработные платы будут выплачиваться в полном масштабе в соответствии с действующими контрактами.РИА Новости05:03
С чего всё начиналось
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«Зенит». С июня выплаты в полном объёме

Футболисты и тренеры «Зенита» одними из первых в РПЛ согласились на пятидесятипроцентное сокращение зарплат. В течение двух месяцев, в апреле и мае, когда чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса, игроки тренировались в режиме видеоконференций, получая сокращенные заработные платы.
Bobsoccer вчера в 22:42
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С июня «Зенит» вернет полные выплаты зарплат

Матч ТВ 05:21
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«Зенит» с июня будет выплачивать зарплаты в полном объеме

РИА Новости 05:03
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«Зенит» с июня возобновил выплаты игрокам в полном объеме

Sport24.ru 03:07 
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