Игрокам и тренерам «Зенита» вернули полноценные зарплаты
"Сине-бело-голубые" лидируют в РПЛ по итогам 22 туров, опережая конкурентов на 9 очков. 20 июня сезон для "Зенита" возобновится матчем с московским ЦСКА.В источнике С учетом перехода с 1 июня в режим повышенной футбольной готовности заработные платы будут выплачиваться в полном масштабе в соответствии с действующими контрактами.РИА Новости05:03
С чего всё начиналось
Футболисты и тренеры «Зенита» одними из первых в РПЛ согласились на пятидесятипроцентное сокращение зарплат. В течение двух месяцев, в апреле и мае, когда чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса, игроки тренировались в режиме видеоконференций, получая сокращенные заработные платы.