Футболисты и тренеры «Зенита» одними из первых в РПЛ согласились на пятидесятипроцентное сокращение зарплат. В течение двух месяцев, в апреле и мае, когда чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса, игроки тренировались в режиме видеоконференций, получая сокращенные заработные платы.