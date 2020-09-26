НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Чемпионат
  • Телеканал Санкт-Петербург0:53
«Зенит» одержал победу над «Уфой» в мачте девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:0.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Зенит» — «Уфа»: видеотрансляция матча чемпионата России

Спорт-Экспресс 08:00
alt

Титов дал прогноз на матч «Зенит» - «Уфа»

Евро-футбол.ру 09:22
alt

«Зенит» начал матч против «Уфы» в 9-м туре РПЛ

Нева Спорт 09:30
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости