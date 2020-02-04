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«Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на выборы главы РПЛ
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Действующий президент РПЛ Сергей Прядкин выдвинут «Зенитом» на предстоящие выборы главы Премьер-лиги. Об этом сообщил генеральный директор питерцев Александр Медведев, слова которого приводит Sport24. Перевыборы главы РПЛ пройдут 17 марта.В источнике
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«Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на пост главы РПЛ на предстоящие выборы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выдвинул действующего президента РПЛ Сергея Прядкина в качестве кандидата на этот пост на предстоящие выборы, которые пройдут 17 марта.
Sport24.ru 09:34 
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Прядкин – единственный кандидат на перевыборах президента РПЛ

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🤣Прядкин – единственный кандидат на перевыборах президента РПЛ

Sports.ru 16:10
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«Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на пост главы РПЛ

Газета.Ru 09:56
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