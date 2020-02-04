«Зенит» выдвинул Прядкина в качестве кандидата на выборы главы РПЛ
Действующий президент РПЛ Сергей Прядкин выдвинут «Зенитом» на предстоящие выборы главы Премьер-лиги. Об этом сообщил генеральный директор питерцев Александр Медведев, слова которого приводит Sport24. Перевыборы главы РПЛ пройдут 17 марта.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб выдвинул действующего президента РПЛ Сергея Прядкина в качестве кандидата на этот пост на предстоящие выборы, которые пройдут 17 марта.