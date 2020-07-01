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«Зенит» выиграл у «Тамбова» и упрочил лидерство в чемпионате России
BetOn
  • Пятый канал1:12
  • НТВ0:37
В 25-м туре действующие чемпионы обыграли «Тамбов» (2:1). Матч проходил в Нижнем Новгороде, где базируется команда из Тамбова, сообщает «Советский спорт».В источнике
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