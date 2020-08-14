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«Зенит» вылетел на игру против «Ростова»
Сиб.фм
  • Сиб.фм
  • Нева Спорт
  • Матч ТВ
«Зенит» отправился на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала в Twitter видео с посадки команды в самолет.В источнике
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«Зенит» отправился в Ростов на матч 2-го тура РПЛ

Нева Спорт вчера в 12:06
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