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«Зенит» обыграет «Ростов» во втором туре РПЛ 15 августа
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Матч второго тура РПЛ «Ростов» - «Зенит» начнется в 20:00 и пройдет с ограниченным количеством зрителей на трибунах.В источнике
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Подробнее о событии
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«Ростов» — «Зенит»: видеотрансляция матча чемпионата России

Спорт-Экспресс 11:00
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«Ростов» — «Зенит»: прямая трансляция матча начнётся в 20:00

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Прогноз Ловчева на матч «Ростов» - «Зенит»

Sport.ru 07:59
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