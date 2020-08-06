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«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России
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Питерский «Зенит» отправился в Москву на игру с «Локомотивом» в рамках Суперкубка РФ. Об этом говорится в сообщении питерского ФК. Игра пройдет завтра, 7 августа.В источнике
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Подробнее о событии
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«Зенит» прибыл в Москву на матч Суперкубка России

Матч ТВ 11:47
alt

«Зенит» прибыл в Москву на матч Суперкубка России

Sportbox.RU 11:47
alt

«Зенит» отправился в Москву на матч Суперкубка России

Спорт-Экспресс 09:39
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