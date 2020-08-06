«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России

Питерский «Зенит» отправился в Москву на игру с «Локомотивом» в рамках Суперкубка РФ. Об этом говорится в сообщении питерского ФК. Игра пройдет завтра, 7 августа.